Bub (14) stiehlt Wagen und kracht in Polizeiauto

Verfolgungsjagd durch Favoriten

Im Gericht sitzt er wegen einer Tat vom 6. April. An jenem Tag stieg in einer Schule im zehnten Bezirk ein Männer-Volleyballturnier. Der Bursche schlich sich in die Garderobe und leerte die Jackentaschen der Sportler, nahm Geldbörsel an sich. Und einen Autoschlüssel. Der dazu passende nagelneue Toyota Hybrid war rasch gefunden. Der Jugendliche beschloss, das Auto zu verkaufen und fuhr los. Es kam zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Zu einer kurzen. Dann krachte der junge Autodieb mit dem roten Fahrzeug in einen Streifenwagen. „Was haben sie sich dabei gedacht?“, will Frau Rat wissen. „Ich weiß nicht. Ich hab gar nicht nachgedacht“, so die Antwort des von der Kinder- und Jugendhilfe betreuten 14-Jährigen.