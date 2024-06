Bringen es Klima-Proteste eigentlich noch?

Die steirische „Letzte Generation“ ist aktiver denn je: Am verlängerten Wochenende sorgten die Klimaaktivisten gleich mit zwei Störaktionen für Aufregung. Beim Narzissenfest integrierten sie sich mit einem Banner in den Bootskorso, am Freitag zuvor blockierten sie eine Zufahrtsstraße des Erzbergrodeos. „Wir stören nicht, weil wir gegen die Events per se sind, aber wir wollen möglichst viele Menschen in ihrem Alltag erreichen“, erklärt die steirische Aktivistin Anna Freund (23), die unermüdlich selbst auf die Straße geht.