Klimakleber wollen sich weiter auf Straßen picken

Das wurde auch am Dienstag in Graz erneut versucht. Ungefähr 40 Demonstranten marschierten vom Freiheitsplatz bis zum Geidorfplatz und kritisierten dabei auch Elke Kahr. „Unsere Bürgermeisterin hat die Verantwortung, sich für Klimaschutz einzusetzen. Dem Prinzip der Bürgerinnenbeteiligung des Klimarats sollte sie doch einiges abgewinnen können“, sagt Freund. An Kahr stellt sie die Frage: „Finden Sie es in Ordnung, dass die Stimmen der Bürger ignoriert werden?“ In Wien sind weitere Großproteste von 26. bis 28. Februar sowie am 2. März geplant.