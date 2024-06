Wienerin (75) und Hund hilflos in Wrack verbrannt

Anwohner und Feuerwehr konnten nichts mehr tun

Die 75-Jährige, die schon seit Jahren in Griechenland lebte und im beschaulichen Trochala gemeinsam mit ihrer Partnerin höchst erfolgreich einen Olivenhain betrieb, soll laut griechischen Medienberichten mit ihrem Jeep gerade am Weg zurück zu ihrem Hain gewesen sein, als sie gegen 22.40 Uhr ohne Beteiligung eines Unfallgegners in einen steinigen Straßengraben gerast war.