Stauchaos auf A10: Unfall verschärft die Lage

Mehrere Unfälle

Der starke Rückreiseverkehr in Richtung Norden in Verbindung mit den Tunnelbaustellen auf der A10 sorgten am ersten Juniwochenende erneut für erheblichen Stau. Am Samstag betrug die maximale Wartezeit im 25 Kilometer langen Stau für Urlauber, die Richtung Norden unterwegs waren, drei Stunden.