Der neue Lustenau-Coach hat grün-weiße Wurzeln

Dass er nun sein Debüt als Profitrainer bei seinem Herzensverein gibt, gleicht einem Traum. „Für mich ist es nach dem VfB Hohenems der nächste Entwicklungsschritt“, nimmt Brenner offiziell am 17. Juni seine Arbeit beim Bundesliga-Absteiger auf. Was ihn an seinem neuen Job besonders reizt? „Es gibt ein klares Ziel. Lustenau will wieder in die Bundesliga zurück. Sie sind sicher ein großes Kaliber in Liga zwei. Wenn man um den Titel mitspielt, ist das wie pures Adrenalin. Dadurch entsteht zwar ein gewisser Druck, doch ich sehe das positiv.“