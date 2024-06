Vier gekenterte Kajakfahrer aus der Donau gerettet

Wasser trat am Freitag plötzlich in zwei Kajaks ein – das ließ die Boote auf der Donau bei Mauthausen in OÖ kentern. Einer der vier Sportler, die unfreiwillig baden gingen, konnte selbst ans Ufer schwimmen, die anderen drei wurden von der Feuerwehr aus dem 16 Grad kalten Fluss gerettet.