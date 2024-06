Heidi Klum postet zum 51. Geburtstag intime Fotos

Schon früh zeigte sich ihr Talent und ihre Leidenschaft für das Modeln. 1992 gewann sie im Alter von 18 Jahren die Castingshow „Model 92“, was den Grundstein für ihre beeindruckende Karriere legte. Dieser Sieg brachte ihr einen Vertrag mit der renommierten Modelagentur Metropolitan Models in New York ein, und bald darauf zierte sie Titelblätter wie das der Bikiniausgabe des „Sports Illustrated“-Magazins.