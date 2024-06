Deutsch-Brite will Österreich in Brüssel vertreten

Diplomatenausbildung, dann Mittelschule

„Ich kam vor 11 Jahren nach Wien, habe die Diplomatische Akademie besucht und mich in diese Stadt verliebt“, sagt der ehemalige Lehrer gegenüber der „Krone“. Zwei Jahre lang unterrichtet der Sohn englischer Eltern und eines deutschen (von den Nazis vertriebenen) Großvaters in einer Wiener Mittelschule. 2018 folgt der Wechsel in die Politik. Der Pädagoge dockt im pinken Rathausklub an. Auslöser für den Wechsel ist der Brexit