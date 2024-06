Neue Ära: ANC verfehlt absolute Mehrheit klar

Ramaphosa will nicht zurücktreten

Der ANC schwieg am Samstagvormittag. Die stellvertretende ANC-Generalsekretärin, Momvula Mikonyane, hatte am Vortag lediglich in einer kurzen Presseunterrichtung versichert, Präsident Cyril Ramaphosa werde nicht zurücktreten. Ob Ramaphosa jedoch vom Parlament für eine fünfte Amtszeit als Staatsoberhaupt wiedergewählt wird, ist jetzt unklar.