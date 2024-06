Depression, Alkohol: Ex-Kapitän über Arsenal-Zeit

„Trainer hat mich gepackt“

„Der Trainer hat seine Besprechung beendet, mich gepackt und ist auf mich losgegangen. Er hat mich angeschrien, als wäre ich verrückt, und sagte: ‘Du hast mir ein Messer in den Rücken gestoßen. Das kannst du mir nicht antun, in den Zeiten, die wir gerade durchmachen‘“, erzählte Aubameyang im Interview mit dem französischen YouTube-Kanal „Colinterview – Oh My Goal“.