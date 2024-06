Abgängige Steirerin Ilvy (13) ist wieder zu Hause!

„Sie ist wieder zu Hause“ – Ilvys Mutter klingt erleichtert, und doch hört man in ihrer Stimme noch immer die Sorgen, die sie die in der vergangenen Woche gequält haben. Ilvy war am Freitag, 24. Mai, zu einer Freundin gegangen. Diese wusste davon aber nichts. Noch am Freitagabend erstattete die Mutter Anzeige bei der Polizei. „Aber nichts, einfach nichts“, beteuerten die Eltern gegenüber der „Krone“, „hat am Freitag auf eine Tragödie hingedeutet“.