So sieht der neue Entwurf für eine Waffenruhe aus

Bekanntgabe überraschend

Dass US-Präsident Joe Biden all diese Details öffentlich bekannt gab (siehe Video oben), ist überraschend und könnte dazu gedacht sein, den Druck auf beide Seiten zu erhöhen. Es sei an der Zeit, den Krieg zu beenden, sagte er am Freitag im Weißen Haus. Hamas-Chef Ismail Haniyeh bekräftigte am Freitag, dass ein dauerhafter Waffenstillstand und ein vollständiger Rückzug des israelischen Heers „nicht verhandelbar“ seien.