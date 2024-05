Der Sommer lässt in der Steiermark auf sich warten

Regen, Kälte und Wolken bestimmten in den vergangenen Tagen die Steiermark. Zumindest in puncto Unwetter blieb unser Bundesland am Freitag tagsüber aber verschont. Am Abend – es gab eine Wetterwarnung für die Südoststeiermark – war die Feuerwehr in besonderer Alarmbereitschaft. Am Samstag wartet leider auch kein Ausflugs- und Badewetter auf die Steirer.