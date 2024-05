Paukenschlag! LASK verpflichtet Jerome Boateng

Hatte viele andere Angebote

„Ich blicke der Zeit beim LASK mit großer Vorfreude entgegen. Die Verantwortlichen haben sich enorm um mich bemüht und mir in den gemeinsamen Gesprächen von Beginn an vermittelt, mich auf dem eingeschlagenen Weg unbedingt dabei haben zu wollen“, so Boateng in einem ersten Statement. Er habe zahlreiche Angebote vorliegen gehabt, sich aber bewusst für den LASK entschieden, weil ihn der sportliche Weg, die Idee und die Visionen des Vereins vollauf überzeugt hätten.