Ausreißerin (8) irrt stundenlang quer durch Wien

Vier Stunden schlimmste Sorgen hat ein Vater am Mittwochnachmittag in Wien durchlebt: Seine achtjährige Tochter hatte sich aus der Wohnung in Favoriten geschlichen und stieg kurzerhand in die Straßenbahn – in Döbling war das Abenteuer dann zu Ende, die Kleine konnte wohlbehalten ihrem erleichterten Vater übergeben werden.