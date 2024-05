Ogris Austria-Trainer? „Ich bleibe in Stockerau!“

Andi Ogris im krone.at-Video-Interview: Der Kult-Kicker spricht am Rande seines Auftritts mit dem Team „Copa Pele“ in Deutschkreutz über sein Tor und die drei Vorlagen, das Europacup-Ticket der Wiener Austria, ein mögliches Engagement als Austria-Trainer („Ich bin in Stockerau, und dort bleibe ich“) und das anstehende Champions-League-Finale.