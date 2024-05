Neue Bahn-Brücke hielt 250 Tonnen stand

Zu Einschränkungen wird es vom 9. Juni bis zum 14. Dezember zwischen Zell am See und Saalfelden kommen. Da wird es keinen Halt in Maishofen-Saalbach geben. Die Haltestelle wird für die Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach modernisiert. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird in dem Zeitraum eingerichtet.