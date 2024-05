94-Jährige gestürzt: Wurde sie angefahren?

Ausweichmanöver oder Zusammenstoß?

Als die Polizei am Unfallort eintraf, konnten allerdings weder am Auto noch am Rollator Spuren einer Kollision festgestellt werden: „Auch ein Ausweichmanöver der 94-Jährigen könnte daher zum Sturz geführt haben“, so die Polizei. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch einen First Responder wurde die verletzte Pensionistin mit der Rettung ins LKH Villach gebracht. Die Beamten werden weitere Erhebungen durchführen.