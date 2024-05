Vergewaltiger kommt in die „Geschlossene“

Brutale Vergewaltigung

Im November 2022 kommt es zur sexuellen Nötigung des ersten Opfers in dessen Haus. Immer wieder versucht der Mann, die Frau zu küssen. Als diese sich wehrt, packt er sie am Kiefer und greift ihr zwischen die Beine. Das Opfer kommt mit Schürfwunden am Kinn davon. Im Juni vergangenen Jahres dringt er in Frastanz in die Wohnung einer Frau ein und attackiert sie. Wieder reißt er dem Opfer die Hose runter. Verzweifelt wehrt sich die Frau gegen den großgewachsenen Mann und fleht ihn an, ihr nichts zu tun. Doch ihr Peiniger kennt keine Gnade und vergewaltigt sie brutal. Wieder gelingt ihm die Flucht.