„KarenzAktiv“ erhält nach zehn Jahren ein Update

Wie können Eltern die Karenz am besten planen? Wie sieht der Wiedereinstieg in den Beruf aus? Und wie lassen sich Arbeitszeiten und Kinderbetreuung organisieren? Mit all diesen Fragen haben sich in den vergangenen zehn Jahren die Zuständigen der Vorarlberger Arbeiterkammer, des ABZ Austria und des Landes im Rahmen des Projekts „KarenzAktiv“ befasst.