Filmpreis-Party erlitt Schiffbruch auf Donau

Ist ein Schiff immer noch ein Schiff, wenn es nicht seetüchtig ist? Eine philosophische Frage, die beim traditionellen Abend der Nominierten des Österreichischen Filmpreises schnell in den Hintergrund rückte. Zwar hatte die MS Kaiserin Elisabeth II. einen Maschinenschaden und konnte somit nicht in See – pardon – die Donau stechen, doch man war ja vorrangig zum Feiern gekommen und nicht zum Bootfahren, geschweige denn zum Raunzen.