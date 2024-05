„Den EU-Gremien aufzeigen, dass es Probleme gibt“

Europapolitik am Beispiel Wolf

Stärke bestehe aber nicht in Regulierung und Bürokratisierung, „Stärke besteht in einem gelebten Subsidiaritätsprinzip, in dem Kompetenzen auf jener Ebene angesiedelt werden, auf der auch Souveränität entwickelt werden kann.“ In Tirol kollidieren die Interessen aber vielfach, wie die Beispiele Schutzstatus Wolf, Transitstreit mit Italien und Bayern, aber auch aktuell Renaturierungsgesetz zeigen.