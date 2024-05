Gswb-Chef: „Es ist meine Entscheidung gewesen“

Mays Klienten würden jahrelang keine Antwort von der Gswb bekommen und wenn, dann nur etwas mit Klagsdrohungen erreichen, sagte der Anwalt. „Und sie sagen uns, es ist alles in Ordnung mit dem Ticketsystem. Es ist leider eine Parallelwelt, in der wir beide leben“, sagte May. Daraufhin gab sich Rassaerts einsichtig und bat um Übermittlung der Fälle. „Unser System ist nicht perfekt“, sagte er und ging gleich wieder in den Verteidigungsmodus über: „Es gibt schon Wünsche und Vorstellungen von Kunden, die mit der Realität wenig gemein haben.“