Messerangriff auf Arbeiter: Cobra überwältigt Mann

Messerangriff am Montag in Feldkirch: Im Zuge von Bauarbeiten in einem Einfamilienhaus griff ein Bewohner zu einem Küchenmesser und ging auf zwei Arbeiter los. Die verletzten Opfer brachten sich auf dem Vorplatz in Sicherheit. Der Angreifer verschanzte sich im Haus, die Cobra rückte an. Das Einsatzkommando konnte ihn schließlich mit einem Taser überwältigen.