Anzeigenflut nach Tuner-Treff zur Geisterstunde

Für die Polizei stellen solche Einsätze keine Seltenheit dar. Gerade in Corona-Zeiten, in denen die Lokale großteils geschlossen hatten, erfreuten sich solche Treffen immer größerer Beliebtheit. In NÖ halten unangemeldete Zusammenkünfte die Polizei vor allem rund um Wien in Atem.