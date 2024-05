Von „Gusi“ bis Bärenjagd: Akte Benko wird verfilmt

Bald werden sich Drehbuchautoren an den Stoff wagen, der das Innenleben eines internationalen Konzerns beleuchtet. Der tief in die Seele von René Benko blicken lässt, der sich von Beginn an vom Immobiliengeschäft magisch angezogen fühlte, auf Baustellen gearbeitet hat und im wahrsten Sinne des Wortes schwindelfrei ist. Schnell lernt er den Jargon des Geldes. Und er arbeitet ununterbrochen.