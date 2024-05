Weingut setzt jetzt zu neuen Höhenflügen an

Der auserkorene Wein wird ab sofort in der Business-Class serviert – ein Stück burgenländischer Identität und Kultur hoch über den Wolken. „Wir sind stolz, Teil des exklusiven Austrian-Airlines-Angebots zu sein. Diese einzigartige Partnerschaft bringt unsere Weine in neue Höhen“, freut sich Michael Liegenfeld: „Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass in jedem Austrian-Airlines-Flugzeug, das über die Weingärten von Donnerskirchen fliegt, auch unser Liegenfeld-Wein an Bord ist.“