„Fußballgott“: Zwei Top-Klubs kämpfen um Hummels!

Mit dem Henkelpott in Händen? So stellt sich Hummels seinen Abschied vom BVB sicherlich gerade vor. Dafür muss im Finale der Champions League, am 1. Juni in London, „nur“ noch Real Madrid besiegt werden. Doch wie geht es für den 35-Jährigen anschließend weiter? Bei der Heim-EM wird er auf jeden Fall, zur Enttäuschung vieler, nicht dabei sein. Etwas überraschend verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann auf seine Dienste.