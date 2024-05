Wohnungseinbruch: Frauen-Trio von Polizei gefasst!

Nach dem drei Frauen in eine Wohnung in der Thaliastraße in Wien-Ottakring eingebrochen waren, konnten die Verdächtigen nun am Mittwoch von der Polizei gefasst werden. Die Beute wurde in der Wohnung des Trios entdeckt und sichergestellt. Bei den mutmaßlichen Täterinnen handelt es sich um Frauen aus Italien und Serbien.