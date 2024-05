Die Kraft der Natur im Lesachtal hautnah erleben

Für Genießer gibt’s außerdem das Genusskulinarium im Alpenhotel Wanderniki, und in Maria Luggau die beliebte Mühlenführung am 31. Mai. Start ist am 30. Mai mit einer leichten Wanderung auf die Lackenalm. Insgesamt warten im Lesachtal 300 Kilometer markierte Wanderwege, die in die Karnischen Alpen und Lienzer Dolomiten führen – von Familien- und Themenwanderwegen bis zu geführten Klettertouren.

Info: www.lesachtal.com