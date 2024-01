Fechterin Eistert an den Bandscheiben operiert

Während sie um bestmögliche Regeneration kämpft, sind ihre Teamkollegen vom ASVÖ-Fechtclub Salzburg bei einem der größten Weltcupturniere der Welt am Start. Das Turnier in Paris von Freitag bis Sonntag ist für die Fechter das, was für die Skifahrer Kitzbühel ist. Aus der Mozartstadt reisen Lilli Brugger sowie Erik Huthmann an. Bei den Damen geht es für Lilli Marija Brugger um wichtige Punkte im Rennen um einen Startplatz bei der Zonenausscheidung für die Olympischen Spiele. Betreut werden sie von Landes- und Bundestrainer Moritz Hinterseer, der in seiner aktiven Zeit mit dem Erreichen der besten 16 in diesem Monsterturnier in Parisr für Furore gesorgt hatte.