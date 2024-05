Versuchter Doppelmord: Vater und Sohn angeklagt

Vater und Sohn mit Messer bewaffnet

Am späten Abend liefen sich die Kontrahenten allerdings am Reumannplatz erneut über den Weg, wobei der Syrer von neun Landsleuten begleitet wurde und der Tschetschene seinen Vater dabei hatte. Der Anklage zufolge zog der junge Tschetschene ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von elf Zentimetern und ging damit auf seinen Kontrahenten los, während sein Vater mit einem ebenfalls gezückten Messer die anderen Syrer in Schach hielt und daran hinderte, ihrem Freund zu Hilfe zu kommen. Der 22-Jährige versetzte seinem Widersacher einen Stich in die Brust. Dann versuchten Vater und Sohn vom Tatort zu flüchten.