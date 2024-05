Warum Lehrer in die Bundesländer flüchten

Offizielle Zahlen sind mir nicht bekannt, aber fest steht, dass Wiener Junglehrer häufig in die Bundesländer wechseln. Vor allem, wenn sie in Brennpunktbezirken gearbeitet haben. Dass bei vielen die Luft bereits nach wenigen Jahren raus ist, kann ich durchaus verstehen. Wäre ich am Anfang meiner Berufslaufbahn, hätte ich unter den heutigen Bedingungen vielleicht ebenfalls die Flucht aus Favoriten ergriffen. Verurteilen möchte ich also niemanden.