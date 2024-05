Wenn das Land verdienten Personen Ehren erweist

Die Empfänger der Ehrenzeichen

Viermal das „Große Ehrenzeichen“ und zweimal das „Ehrenzeichen“ wurden verliehen. Und zwar an Gerhild Hartweger für ihre Rolle als Wegbereiterin des nachhaltigen Tourismus in Oberkärnten; Ina Maria Lerchbaumer für ihre Tätigkeit in der Kärntner Kulturstiftung und der Lebenswelt St. Antonius; Wilhelm Gottfried Riepl, besonderer Tischlermeister und Diakon; Franz Schier für die Entwicklung des Naturparks Weißensee, Johann Drescher für Hege und Wildtierschutz und Brigadier Thomas Rapatz.