Federer und Nadal modeln für Louis Vuitton

„Louis Vuitton freut sich, ein neues Kapitel der Core-Values-Kampagne vorzustellen, eingefangen durch die Linse von Annie Leibovitz. Die inspirierende Kampagne zeigt die am meisten gefeierten Champions des Tennissports, Roger Federerund Rafael Nadal, wie sie den Gipfel des italienischen Dolomitengebirges erklimmen. Verkörpert durch den Slogan ‘There are Journeys that turn into Legends‘ fängt die Kampagne beide Athleten auf einer Reise voller Ambition, Entschlossenheit und Entdeckung ein“, heißt es in der internationalen Presseaussendung.