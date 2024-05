Windräder umgeknickt: Tornados in USA fordern Tote

Spital wurde beschädigt – Patienten verlegt

In einer Highschool wurde ein Triage-Zentrum eingerichtet, das Verletzte aufsuchen sollten. Das örtliche Krankenhaus wurde durch das Unwetter beschädigt, Patienten wurden in nahe gelegene Städte verlegt. Die Behörden verhängten eine Ausgangssperre in der Stadt, die bis Mittwochmorgen andauern sollte. Medienvertreter wurden dazu aufgerufen, die Ortschaft zu verlassen.