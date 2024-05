Wieviel der Blutzoll auf unseren Straßen kostet

Nur zwei Bezirke ohne Tote

In den Bezirken Amstetten, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Korneuburg, Lilienfeld, Melk, Neunkirchen und Wiener Neustadt gab es mehr Verkehrstote als noch im Jahr davor. Und auch die Zahl der Schwerverletzten ist landesweit um 117 angestiegen. Nur zwei Bezirke (Gmünd und Scheibbs) sowie die Statutarstädte Krems und Waidhofen an der Ybbs blieben 2023 vom Tod auf der Straße verschont. Bei den Verletzten ist der Bezirk Mödling Spitzenreiter, der Anteil der Schwerverletzten ist in der Region Lilienfeld mit 28,46 % am höchsten.