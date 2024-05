Motorradfahrer (40) bei Unfall schwer verletzt

Gegen 10.30 Uhr befuhr der 40-jährige Grazer mit seinem Motorrad die B 69 von Arnfels kommend in Richtung Oberhaag. Zeitgleich fuhr ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Pkw auf der B 69 von Oberhaag in Richtung Arnfels und bog unmittelbar vor dem herannahenden Motorrad nach links in die Landesstraße 658 ein. Durch das unerwartete Fahrmanöver des 68-Jährigen kam der Motorradfahrer zu Sturz und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Es kam zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde vom Team des Roten Kreuzes und des Rettungshubschraubers C 12 erstversorgt und danach in das UKH Graz geflogen.