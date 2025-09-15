Lebenshilfe Judenburg: Geschäftsführung muss gehen

Fix ist, dass die Geschäftsführung gehen musste. Sandra Rinofner und Reinfried Lienzer sind interimistisch eingesprungen. „Es geht um interne Verwaltungssachen. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst und werde alles daran setzen, den Fall lückenlos aufzuklären“, sagt Rinofner gegenüber der „Krone“. Die Behindertenarbeit und der Ruf der Organisation sollen nicht darunter leiden.