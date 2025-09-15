Autolenker (70) übersah 91-jährige Fußgängerin

Eine Hundertstel trennt Pallitsch vom Finale
Beim Reversieren aus einer Hauseinfahrt übersah ein Autolenker (70) Montagmorgen in Fehring (Steiermark) eine Fußgängerin. Bei der Kollision mit dem Fahrzeug wurde die 91-Jährige schwer verletzt.
Der 70-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr kurz nach 8 Uhr mit seinem Pkw rückwärts aus einer schmalen Hauseinfahrt und wollte dann auf eine Gemeindestraße einbiegen.
Dabei übersah er eine 91-Jährige aus dem Bezirk, die dort gerade auf dem Gehsteig unterwegs war. Er stieß die Frau mit dem am Heck des Autos montierten Fahrradträger nieder. Die Frau erlitt schwere Beinverletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert.
