Fotografische „Zeitreise“ vom Gestern ins Heute

Gesellschaftliche Veränderungen

Sehr oft erzählen die Bildpaare von derartigen gesellschaftlichen Veränderungen: Die Wiener Fotografin Stefanie Mooshammer etwa reagiert auf ein Bild eines Flinserl-Umzugs in Aussee in den 1950er-Jahren mit einer modernen Alltagsszene, in denen zwei Flinserl in der Küche stehen und sich um den Haushalt kümmern. Der Schweizer Fotograf Patrick Lambertz hat sich auf die Suche nach dem einst glamourösen Strandbad von Gmunden gemacht – und einen tristen Leerstand gefunden. Und die slowakische Fotografin Zuzana Pistaiova hat sich dem Kaiserkult in Bad Ischl gewidmet. Ihre Antwort auf ein Foto von den Feierlichkeiten um Kaiser Franz Josephs 80. Geburtstag aus dem Jahr 1910: Von Glanz und Gloria ist nur Kommerz und ein Kostümfest geblieben.