Flammende Appelle und Schelte für EU-Politik

Vereinigte Staaten von Europa

Oberhofer hatte zunächst FP-Chef Markus Abwerzger aufs Korn genommen, der das Thema der Aktuellen Stunde mit dem Titel „Mehr Rechte für die EU-Mitgliedsstaaten/Regionen statt Vereinigte Staaten von Europa. Die EU-Wahl ist von großer Bedeutung für Tirol“ vorgegeben hatte. Abwerzger zeichnete ein weit differenzierteres Bild als jenes, das durch die FPÖ-Plakate zu erwarten gewesen wäre. „Meine Liebe zu Europa ist groß, aber bei Kalifats- und Pro-Palästina-Demos wird mir schlecht“, sagte Abwerzger und spannte in der Folge den Bogen über die Migrations- bis zur Verkehrspolitik. „Entweder Du leistest Widerstand gegen den EU-Kurs der FPÖ, oder du bist Opportunist“, warf Oberhofer dem FP-Chef an den Kopf. Die Mehrheit der Europäer hätten in seinem Geburtsjahr 1980 in Diktaturen gelebt. „Die Antwort darauf war der Binnenmarkt. Nicht Kleinstaaterei liegt in unserem Interesse, sondern Wohlstand.“ Oberhofer sprach sich für Vereinigte Staaten von Europa aus: „Niemand ist da, um uns zu schützen.“