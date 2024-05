Tiroler Landtag: Luft war nach 1,5 Stunden draußen

Der Tiroler Landtag hat auch schon spannendere Zeiten gesehen: Bereits kurz nach dem Auftakt in Form der Fragestunde an den Landeshauptmann lichteten sich gestern beim Mai-Landtag die Reihen erheblich. Und zwar sowohl im Plenum als auch auf der Regierungsbank. Inoffizielle Begründung: In den Amtsstuben läuft ohnehin der Live-Stream, man könne die Sitzung auch problemlos von dort aus mitverfolgen