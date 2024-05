„BAST“ wird in Ollersdorf weiter ausgebremst

Frage der Priorität

Dass der Bürgermeister jetzt abermals auf die Bremse drückt, missfällt Vize-Ortschefin Tanja Illedits gehörig. Verständnis für die Hinhaltetaktik des Ortschefs hat sie keines mehr. „Zuerst hieß es, dass ein Rohrbruch am Friedhof von den Gemeindemitarbeitern erledigt werden müsse, dann war das schlechte Wetter schuld und jetzt sind es Arbeiten beim Urnenhain im Friedhof. In einer Gemeinde gibt es immer etwas zu tun und die Frage nach der Priorität liegt in diesem Fall beim Bürgermeister, der der Bevölkerung aus parteipolitischen Kalkül ein Angebot verweigert“, ärgert sich Illedits.