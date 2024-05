Tickets für „Giganten des frühen Kinos“ gewinnen!

Georg Wilhelm Pabst zählt neben Fritz Lang und Friedrich Wilhelm Murnau zu den „großen Drei“ des frühen Kinos. Wir verlosen Tickets für „Pandoras Vermächtnis“, der filmischen Reise durch das Familienuniversum von GW Pabst, erzählt durch die Augen jener Frau, die ein Leben lang künstlerisch und privat an seiner Seite stand: Trude Pabst. Die Vorstellung findet am 22. Mai im Wiener CineCenter in Anwesenheit der Familie G.W. Papst, Regisseurin Angela Christlieb und Bundespräsident a.D. Heinz Fischer.