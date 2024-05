Würziger Klassiker: Boeuf Stroganoff mit Püree

Würziger Geschmack

Das Ganze kocht er nun mit Sherry auf: „Zu Morcheln und Pilzen passt Sherry am besten.“ Nachdem der Alkohol verkocht ist, wird mit Rinderjus aufgefüllt und ein kleines Löfferl Dijon-Senf hinzugefügt. „Das Ganze binden wir nun mit Sauerrahm. Und jetzt gebe ich noch die Kapern und Essiggurkerl hinzu“, erklärt Vogler. Ebenso kommt nun das angebratene Fleisch in die Pfanne – inklusive Fleischsaft. „Das ist alles Geschmack, den wir brauchen“, so der Chefkoch.