Chinaware erobert nun schon regionale Kunstmärkte

Verpackung enttarnte vermeintliche Handwerksarbeit

Manche Ausstellungsstücke kamen ihm dabei seltsam vor – als wären sie keine Einzelstücke, sondern wie vom Fließband gefertigt. Als er sich auf dem Stand näher umsah, stach ihm auch gleich ein „Corpus delicti“ ins Auge: Am Boden lag eine Plastikverpackung, auf der in großen Lettern „Made in China“ aufgedruckt war. „Ich war schockiert – so wie andere Besucher, die die Entlarvung des ,Fernost-Standes’ mitverfolgt hatten“, ist der Ernstbrunner, der für seine extravaganten Kunstinstallationen bekannt ist, empört.