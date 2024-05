Europatrilogie: Im Westen nichts Neues

Helene Thümel weilt in Frankreich ganz in der Nähe eines atomaren Aufbereitungslagers. Gabriela Hiti wird als Erntehelferin ganz in der Nähe mit den ausbeuterischen Systemen in der Landwirtschaft konfrontiert. Elisabeth Holzmeister trifft in Dänemark auf die historische Geschichte einer Hexenverfolgung, die verblüffend zeitgemäß wirkt. Jacob Banigan und Beatrix Brunschko werden in den Niederlanden mit den Auswirkungen des Massentourismus und des Klimawandels konfrontiert. Und Ed. Hauswirth lässt sich in Belgien auf einen Flirt mit seiner Vermieterin ein, der das Leben so übel mitgespielt hat, dass sie sich längst von der Idee eines versöhnenden Miteinanders verabschiedet hat.