Die Bundesliga ist ein ganz persönliches Märchen!

Über Steyr, Amstetten und Lafnitz ist es dann zum GAK gegangen. Der Rest ist Geschichte. „Unfassbar, dass ich bald wirklich Bundesliga spiele. Hättest du mir das vor fünf Jahren gesagt, hätte ich gesagt, dass du irre bist.“ Nun ist es Realität. Am Samstag spielt er mit dem GAK erstmals als Meister in der Merkur Arena, wenn Horn kommt. „Ich hoffe, dass viele Fans dabei sind und es eine kleine Einstimmung auf die Bundesliga wird. Ich freue mich darauf, nach dem Spiel mit den Fans in der Kurve zu feiern und im Stadion zu realisieren, was wir da erreicht haben.“